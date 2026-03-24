I ragazzi dell’Istituto Tecnico Industriale di Pontecorvo alla scoperta del termovalorizzatore di Pozzilli

50 ragazzi dell’Istituto Tecnico Industriale di Pontecorvo (FR) appartenenti alle classi III e IV degli indirizzi “Meccanica, meccatronica ed energia” ed “Elettronica ed elettrotecnica” Gli studenti, accompagnati da 5 docenti, hanno avuto modo di conoscere il virtuoso ciclo di trattamento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR), che rappresenta un’eccellenza tecnologica e ambientale in Italia. Nel termovalorizzatore, infatti, entra CSS (combustibile solido secondario derivato dalla selezione del rifiuto urbano secco non differenziabile) dalla cui combustione si ricava energia elettrica, con un’immissione in rete di circa 80mila MWh all’anno, pari al fabbisogno di circa 84mila cittadini e contribuendo in questo modo all’autonomia energetica del Paese. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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