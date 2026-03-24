I programmi TV di oggi 24 marzo 2026 | fiction talent e film

Guida ai programmi TV del 24 marzo 2026: “Le libere donne” su Rai 1, “Grande Fratello Vip” su Canale 5, “The Gentlemen” su Sky Cinema Uno. La prima serata del 25 marzo offre su Rai 1 Le libere donne, la fiction che racconta storie di coraggio e rinascita. Su Canale 5 domina il reality con Grande Fratello Vip, tra tensioni, nomination e nuovi equilibri nella casa più spiata d’Italia. Italia 1 punta sull’azione con Spider-Man 2, un classico moderno che unisce spettacolo e nostalgia. Per chi cerca approfondimento, Rai 3 propone FarWest, il programma che scava nelle zone d’ombra del Paese con inchieste e testimonianze dirette. Su Sky Cinema Uno, invece, spazio allo stile inconfondibile di Guy Ritchie con The Gentlemen, un crime brillante e pieno di colpi di scena. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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