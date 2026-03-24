Zocca (Modena), 24 marzo 2026 – Vasco Rossi è un amante della cucina montanara, quella semplice e storica dell’Appennino modenese, oggi riscoperta grazie a ristoratori e sagre. Lo ha svelato Otello Righetti, Otis per gli amici, zocchese doc e amicissimo del rocker, durante la cena ecumenica straordinaria della delegazione Terre Modenesi dell’ Accademia italiana della cucina, che si è svolta nei giorni scorsi al ristorante Cantacucco a Missano di Zocca, con un menù ispirato ai gusti del Komandante. Dai borlenghi alla torta di tagliatelline. A iniziare dai borlenghi e poi continuare con polenta croccante con lardo di Mora Romagnola di Ca’ Lumaco, e i marroni di Zocca, prima di passare ai secondi e ai dolci fra i quali la torta di tagliatelline e il cannolo di farina di castagne con mousse di Bianca Modenese del caseificio Rosola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I piatti preferiti di Vasco Rossi: “Adora i borlenghi e le crescentine, ma segue una dieta ferrea”

Articoli correlati

Leggi anche: Victor Hedman, difensore di hockey su ghiaccio nella nazionale svedese, segue una dieta che ha cambiato ogni cosa

Vasco Rossi diventa un fumetto, l’annuncio che emoziona i fan: “Una favola lunga una vita”Bologna, 31 gennaio 2026 - Vasco Rossi a fumetti: l'annuncio arriva su Instagram direttamente dal Komandante.