La vittoria del no fa tirare un sospiro di sollievo ai magistrati che avevano avvertito come la riforma Nordio, con la separazione delle carriere e un nuovo Csm disciplinare, avrebbe indebolito l’autonomia della magistratura. "C’è grande soddisfazione – commenta Ruggiero Dicuonzo, sostituto procuratore al tribunale di Ancona e coordinatore del comitato Giusto Dire No Marche – per il risultato nazionale e regionale. Questo è stato il frutto di un lavoro iniziato, con il comitato, il 15 dicembre e che ha visto partecipare non solo magistrati ma anche insegnanti, avvocati e persino giornalisti. Abbiamo fatto 130 incontri e la nostra pagina social ha raggiunto i 3 milioni e 800mila visitatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I magistrati a favore del no: "Non era una battaglia per noi. Ma la difesa della Costituzione"

Articoli correlati

Il referendum del 22-23 marzo sarà in difesa della Costituzione, non dei magistrati: perché voterò NoIl referendum del 22 marzo sta diventando uno snodo fondamentale per la stessa vita della nostra repubblica.

Leggi anche: Referendum, Tajani: "Noi a favore del Si per giustizia equa. No a magistrati politicizzati"

AI PODCAST: La verità sulla riforma Nordio Podcast

Contenuti e approfondimenti su I magistrati a favore del no Non era...

Temi più discussi: È in gioco la Costituzione. Ecco perché votiamo NO al referendum; Referendum: perché votare No; Le criticità della riforma costituzionale alla luce degli artt. 138, 139 Cost. nonché del diritto dell’Unione europea e della giurisprudenza della Corte EDU; L’azzardo della riforma Nordio.

I magistrati a favore del no: Non era una battaglia per noi. Ma la difesa della CostituzioneLa vittoria del no fa tirare un sospiro di sollievo ai magistrati che avevano avvertito come la riforma Nordio, ... ilrestodelcarlino.it

La truffa delle carriere separate e i rischi per l’indipendenza della magistratura: tutti i motivi per votare No al referendum sulla riforma NordioDomenica e lunedì si vota per il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura, approvata dal Parlamento e firmata dal ministro della Giustizia ... ilfattoquotidiano.it

Cambiare le cose nel nostro Paese è molto difficile. Non è vero che il voto ha difeso la Costituzione. La Costituzione non è mai stata messa in discussione. Continuiamo a lavorare seriamente per migliorare la vita degli italiani. facebook

Vince il No, magistrati in festa: “Ha vinto la Costituzione” x.com