I giovani guidano il No al referendum sulla giustizia | Ora serve una legge per il voto dei fuorisede

A Verona i Giovani Democratici rivendicano il peso decisivo degli under 30: «Il mandato politico è chiaro, non si può più decidere sopra la testa delle nuove generazioni» Il risultato del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia del 22 e 23 marzo 2026 consegna un quadro politico netto, segnato in modo particolare dal contributo delle nuove generazioni. Il 61% di voti contrari registrato tra gli under 30 emerge come uno degli elementi più rilevanti della consultazione, delineando un orientamento preciso e difficilmente ignorabile nel dibattito pubblico. Secondo i Giovani Democratici di Verona, non si tratta soltanto di una partecipazione significativa, ma di una presa di posizione capace di incidere concretamente sull’esito finale. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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