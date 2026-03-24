I generi ieri e oggi | il 28 e il 29 marzo appuntamento con Dogman e Django

Il 28 e il 29 marzo si tengono due proiezioni della rassegna cinematografica “I generi, ieri e oggi”, organizzata da CSC – Cineteca Nazionale e MAXXI – Museo Nazionale delle arti del XXI secolo. Gli eventi prevedono la visione di due film, uno intitolato “Dogman” e l’altro “Django”. La rassegna si svolge presso le rispettive sedi delle due istituzioni.

Proseguono gli appuntamenti con la rassegna cinematografica “I generi, ieri e oggi”, promossa da CSC – Cineteca Nazionale e MAXXI – Museo Nazionale delle arti del XXI secolo. Sabato 28 marzo, alle 16.30, Matteo Garrone introdurrà la proiezione del suo film “Dogman” insieme con Fabio Melelli, storico e critico cinematografico curatore della rassegna, e Marco Spoletini montatore del film. Il titolo di chiusura, domenica 29 marzo, sarà invece “Django” di Sergio Corbucci; ad introdurlo alle 16.30, insieme a Fabio Melelli, saranno Carlotta Bolognini e Lucio Rosato. In programma all’Auditorium del MAXXI, la rassegna è ingresso libero fino a esaurimento posti. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - I generi, ieri e oggi: il 28 e il 29 marzo appuntamento con Dogman e Django Articoli correlati Arrampicata sportiva, trial di selezione per la Nazionale Boulder ad Arco: appuntamento il 28 e 29 marzoAl Centro Tecnico Federale si valutano gli atleti in vista del calendario internazionale 2026. Millet Tour du Rutor Extrême 2026: aperte oggi le iscrizioni alla 22ª edizione in programma il 28 e 29 marzoSi aprono oggi le iscrizioni alla 22ª edizione del Millet Tour du Rutor Extrême, la “super classica” valdostana che da anni rappresenta una delle...