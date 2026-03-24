I funerali della bimba neonata di 2 mesi dimessa dall'ospedale e morta a Benevento lutto ad Airola

Oggi si sono svolti i funerali di una bambina di due mesi, deceduta a Benevento e rimasta in vita fino alla dimissione dall'ospedale. La cerimonia si è tenuta ad Airola. Nell'ambito dell'inchiesta sono stati nominati sette consulenti per le indagini in corso.

I funerali della bimba di 2 mesi morta a Benevento oggi ad Airola. Nominati 7 consulenti nell'inchiesta. La neonata in cura all'Ospedale Monaldi per problemi cardiaci, era stata ricoverata venerdì al San Pio di Benevento e poi dimessa. È deceduta nella notte dopo nuovo ricovero. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Bimba di 2 mesi morta a Benevento dopo essere stata dimessa dall’ospedale: indagati 2 mediciLa bimba, dopo essere stata dimessa dall'ospedale, ha accusato problemi respiratori ed è morta al San Pio di Benevento dopo un nuovo ricovero. Leggi anche: Bimba di 2 mesi morta a Benevento, era stata dimessa dall’ospedale dopo una crisi respiratoria Approfondimenti e contenuti su I funerali della bimba neonata di 2... Discussioni sull' argomento Bimba di due mesi morta al Rummo, la lunga autopsia sulla piccola Ginevra: un team di esperti per stabilire le cause; Neonata morta in ospedale a Benevento, indagati due medici. I funerali della bimba neonata di 2 mesi dimessa dall’ospedale e morta a Benevento, lutto ad AirolaI funerali della bimba di 2 mesi morta a Benevento oggi ad Airola. Nominati 7 consulenti nell’inchiesta. La neonata in cura all’Ospedale Monaldi per problemi cardiaci, era stata ricoverata venerdì al ... fanpage.it Tragedia a Benevento, bimba di due mesi morta dopo le dimissioni dall’ospedale: aperta un’inchiestaNeonata di due mesi morta all’ospedale di Benevento dopo una crisi respiratoria. I genitori denunciano: aperta un’inchiesta per chiarire le cause ... tag24.it Cambio al vertice della Questura di Benevento. Il questore Trabunella lascia l’incarico e si prepara al ritorno a Palermo per la pensione. Al suo posto arriverà dal primo aprile Leuci. Prima dei saluti, il bilancio di due anni e mezzo di attività e l’attenzione puntat - facebook.com facebook #SerieC, Benevento ko a Monopoli. Ok la Salernitana, pari Catania x.com