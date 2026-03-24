Giorgia Meloni si trova ad affrontare una sfida interna nel suo partito, composta da diversi membri e figure di rilievo. La situazione si presenta come un’incognita, poiché dovrà gestire e confrontarsi con le competenze e le posizioni di alcuni dei suoi collaboratori. La presenza di vari talenti all’interno del partito rappresenta un elemento da considerare nei prossimi passaggi politici.

Nell’incognito che le si para davanti Giorgia Meloni dovrà fare i conti anche con i talenti del suo partito. Anzitutto: è un vero partito? Oppure è una associazione di pensatori dalle spiccate libertà di pensiero e di opere e, se è permesso, anche di omissioni? Non è una domanda di stile: prendiamo Ignazio Benito La Russa, decano del partito. La disinvoltura con la quale officia il suo alto incarico, la presidenza del Senato, è così nettamente fuori dalle righe (“Chi è quel coglione che ha appena parlato”, è il quesito che ha posto qualche giorno fa alla segretaria generale di palazzo Madama durante un dibattito d’aula) lo rendono un personaggio non contenibile, nel senso appunto del principio della prudenza e della continenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I Fratelli e le Sorelle d’Italia di Meloni. E questo è il problema

Articoli correlati

Il legame di Giovanni Pascoli con i fratelli e le sorelle e il matrimonio saltato per non ferire MariùGiovanni Pascoli ebbe un legame molto forte con i suoi fratelli e le sue sorelle.

Leggi anche: Problema sicurezza, l'affondo di Fratelli d'Italia: "Le ultime aggressioni fuori dalle scuole dimostrano che gli school tutor sono inutili"

BRIDEZILLA | COMEDY | Full Movie in English

Aggiornamenti e contenuti dedicati a I Fratelli e le Sorelle d'Italia di...

Temi più discussi: Meloni agli italiani: Al referendum votate sì per aprire una pagina nuova; Il fact-checking di Meloni a Quarta Repubblica; Il referendum uno stress test per Meloni. Ipotesi fiducia in caso di sconfitta; Il viceministro Cirielli e l'incontro riservato con l'ambasciatore russo: irritazione di Meloni. Il Pd: Se ne deve andare.

Scritta di minaccia a Giorgia Meloni. Condanna unanimeUna scritta di minaccia alla premier Giorgia Meloni, inneggiante a piazzale Loreto è apparsa in via Scipione del Ferro a Bologna Dura condanna di tutti i vertici di Fratelli d'Italia, a cominciare dal ... rainews.it

Meloni attenta: minacce alla premier in strada a Bologna, insorge Fratelli d’ItaliaA segnalare questa scritta, apparsa in via Scipione dal Ferro è il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, il deputato bolognese Galeazzo Bignami ... dire.it

Nell'ultima intervista: "L’Italia Sono molto contento di Meloni perché è una donna e non fa cose inutili" - facebook.com facebook

In Europarlamento un dibattito sulle libertà a rischio nell’Italia di Meloni x.com