I fondi europei stanno modificando le norme di assegnazione e gestione, provocando timori in Toscana, dove i cantieri attivi sono stati finanziati con i fondi dell’attuale ciclo. Nel frattempo, a Bruxelles si stanno già delineando le nuove regole per i prossimi finanziamenti. La regione rischia di perdere peso nelle decisioni future legate alle risorse europee.

Dal 2028 Bruxelles ridisegna la politica di investimenti territoriali. Ma il problema vero non sono i soldi Mentre la Toscana fa i conti con i cantieri aperti grazie ai fondi dell’attuale ciclo, a Bruxelles si guarda già al futuro. Dal 2028, infatti, le regole degli investimenti europei sono destinate a cambiare in modo significativo. La Commissione - come si ricorda su FirenzeToday - ha già presentato le proposte per il Quadro Finanziario Pluriennale 2028-2034, e il quadro che emerge non sarebbe rassicurante per i territori: difesa, tecnologie strategiche, semiconduttori, intelligenza artificiale. Le priorità si sono spostate e i fondi che per decenni hanno sostenuto le economie locali dovranno ora confrontarsi con un’agenda continentale molto più ambiziosa e più verticale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - I fondi europei cambiano le regole. E la Toscana rischia di non contare più niente

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