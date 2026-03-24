I detenuti sono scivolati invece erano stati picchiati | condannati per falso 8 agenti penitenziari a Ivrea

Otto agenti della polizia penitenziaria sono stati condannati per false dichiarazioni relative alle violenze accadute ai detenuti in una struttura di Ivrea. In sede giudiziaria è stato accertato che le persone coinvolte non sono scivolate, come affermato in un primo momento, ma sono state vittime di violenze fisiche. La sentenza è stata emessa al termine di un procedimento che ha portato alla condanna degli agenti coinvolti.

Condannati per falso 8 agenti della polizia penitenziaria nell'ambito del procedimento sulle violenze ai detenuti di Ivrea. Caduta in prescrizione l'accusa di lesioni. A Fanpage.it l'avvocata dell'associazione Antigone spiega: "Sentenza arriva dopo il tentativo di insabbiare le indagini". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Tortura, falso e calunnia: condannati un’ispettrice e 8 agenti per aggressioni a detenuti del carcere di FirenzeFirenze, 22 gennaio 2026 – La Corte d'appello di Firenze ha condannato con il rito abbreviato un'ispettrice della polizia penitenziaria e otto agenti... Detenuti picchiati e violentati in cella, abusi da parte di altri carcerati e agentiAd accendere un faro sulla situazione del penitenziario di Prato è la Procura, che parla di "recrudescenza criminosa". Cerimonia Giuramento 185° corso Allievi Agenti Polizia Penitenziaria 8 ottobre 2025 Approfondimenti e contenuti su 8220 I detenuti sono scivolati 8221... Le violenze in carcere a Ivrea spacciate per incidenti e cadute: condannati 8 della PenitenziariaBotte, umiliazioni, violenze fisiche e psicologiche erano coperte da verbali redatti dagli agenti ... msn.com Carcere di Ivrea, il tribunale conferma le violenzeOtto agenti di Polizia penitenziaria sono stati condannati per falsità. Ma le lesioni sono ormai prescritte. Esulta comunque l'associazione Antigone da dieci anni al fianco dei detenuti vittime degli ... rainews.it