i convocati in nazionale sono tre

Dalle parti di San Piero a Grado ci si leccano le ferite e si tenta di focalizzare l’attenzione e le energie sul lavoro da svolgere nelle due settimane prive di impegni ufficiali. La Serie A va in ferie, con le concomitanti sfide delle nazionali che scenderanno in campo per giocarsi gli ultimi posti a disposizione per la qualificazione alla Coppa del mondo. Con la sosta, quindi, il calendario dei nerazzurri subirà una rimodulazione importante: i giocatori si raduneranno agli ordini di mister Oscar Hiljemark oggi, con un programma che si snoderà fino alla seduta di sabato, che segnerà anche la conclusione dei lavori prima del giorno di riposo fissato a domenica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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