Nel giorno successivo al voto, si evidenzia che la maggior parte dei cattolici ha scelto di sostenere il Sì al referendum. La Commissione episcopale italiana ha invece espresso soddisfazione per la vittoria del No, anche se i dati ufficiali mostrano un orientamento prevalente tra i credenti in favore della proposta approvata. La distribuzione dei voti rivela differenze rispetto alle aspettative, con un’affluenza significativa tra i fedeli cattolici.

Nell’analisi del voto del day after emerge un dato meno attenzionato di altri e non per questo meno interessante: i cattolici hanno votato in maggioranza per il Sì al referendum. Ci sono una serie di elementi a rendere questo dato degno di una specifica considerazione: anche il voto cattolico è stato al centro di valutazioni e polemiche nel corso della campagna referendaria; il voto contribuisce a ricostruire il quadro generale sull’esito del referendum, anche alla luce del fatto che, invece, nelle altre religioni ha prevalso il No; il ruolo della Cei e delle parrocchie. I numeri del voto cattolico e non solo. Intanto i numeri, così come li... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - I cattolici hanno votato Sì, ma nella Cei si esulta per il No: cosa dice l’analisi del voto per in base al credo

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