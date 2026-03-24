Dall’analisi del voto dopo il referendum si osserva che la maggior parte dei cattolici ha preferito il Sì. La Conferenza Episcopale Italiana esprime invece soddisfazione per i risultati del No. Questi dati riguardano le scelte degli elettori in relazione alla loro appartenenza religiosa e sono stati rilevati attraverso le analisi post-voto.

Nell’analisi del voto del day after emerge un dato meno attenzionato di altri e non per questo meno interessante: i cattolici hanno votato in maggioranza per il Sì al referendum. Ci sono una serie di elementi a rendere questo dato degno di una specifica considerazione: anche il voto cattolico è stato al centro di valutazioni e polemiche nel corso della campagna referendaria; il voto contribuisce a ricostruire il quadro generale sull’esito del referendum, anche alla luce del fatto che, invece, nelle altre religioni ha prevalso il No; il ruolo della Cei e delle parrocchie. I numeri del voto cattolico e non solo. Intanto i numeri, così come li... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - I cattolici hanno votato Sì, ma nella Cei si esulta per il No: cosa dice l’analisi del voto in base al credo

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Nel pieno dello scrutinio del referendum sulla Giustizia, il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, è intervenuto nel dibattito pubblico con un richiamo netto ai principi costituzionali e al metodo del confronto, indicando nell’equilibrio tra i poteri dello Stat - facebook.com facebook

Il cardinale presidente apre il Consiglio permanente della Cei mentre è in corso lo scrutinio del referendum. «No al disimpegno dei credenti nella società. E no alla politica che pretende di arruolare la Chiesa». La comunità ecclesiale, presenza viva e vitale pe x.com