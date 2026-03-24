I cattolici hanno votato Sì ma nella Cei si esulta per il No | cosa dice l’analisi del voto in base al credo
Dall’analisi del voto dopo il referendum si osserva che la maggior parte dei cattolici ha preferito il Sì. La Conferenza Episcopale Italiana esprime invece soddisfazione per i risultati del No. Questi dati riguardano le scelte degli elettori in relazione alla loro appartenenza religiosa e sono stati rilevati attraverso le analisi post-voto.
Nell’analisi del voto del day after emerge un dato meno attenzionato di altri e non per questo meno interessante: i cattolici hanno votato in maggioranza per il Sì al referendum. Ci sono una serie di elementi a rendere questo dato degno di una specifica considerazione: anche il voto cattolico è stato al centro di valutazioni e polemiche nel corso della campagna referendaria; il voto contribuisce a ricostruire il quadro generale sull’esito del referendum, anche alla luce del fatto che, invece, nelle altre religioni ha prevalso il No; il ruolo della Cei e delle parrocchie. I numeri del voto cattolico e non solo. Intanto i numeri, così come li... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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Come hanno votato i cattolici al referendum e quelle parole di Zuppi (Cei) sulla Costituzione “preziosa eredità” da preservareSe non si può dire per chi vota la Chiesa, si può cercare di capire per chi hanno votato i cattolici.
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Temi più discussi: Come hanno votato i cattolici al referendum e quelle parole di Zuppi (Cei) sulla Costituzione preziosa eredità da preservare; La lezione del referendum: fra gli italiani e la Costituzione un legame più forte dei partiti; Sicilia, un voto (anche) alla Memoria: il tributo di sangue dei magistrati antimafia nel No al referendum; Giorgio Mulè (Forza Italia): Il referendum è stato un voto sul governo. Pesa l’asse con Trump.
Come hanno votato i cattolici al referendum e quelle parole di Zuppi (Cei) sulla Costituzione preziosa eredità da preservarePer il No le Acli, i Gesuiti e molti esponenti di Azione cattolica. Bachelet: Il Signore ha illuminato i cuori e le menti degli elettori. Le parole del presidente dei vescovi, il cardinale di Bologn ... msn.com
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Nel pieno dello scrutinio del referendum sulla Giustizia, il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, è intervenuto nel dibattito pubblico con un richiamo netto ai principi costituzionali e al metodo del confronto, indicando nell’equilibrio tra i poteri dello Stat - facebook.com facebook
Il cardinale presidente apre il Consiglio permanente della Cei mentre è in corso lo scrutinio del referendum. «No al disimpegno dei credenti nella società. E no alla politica che pretende di arruolare la Chiesa». La comunità ecclesiale, presenza viva e vitale pe x.com