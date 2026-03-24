I campioni al microfono

Nella nuova stagione di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo” si svolge un evento dedicato ai campioni che si sono esibiti al microfono. La trasmissione si concentra su interventi e testimonianze di atleti e figure del mondo dello sport, offrendo uno spazio di confronto e approfondimento su tematiche legate alle attività sportive e al turismo. La puntata è stata registrata presso la sede del programma.

Nuovo appuntamento della nuova stagione di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”. Il tema della puntata sarà “”, affrontato dal giornalista Lorenzo Dallari insieme a ospiti d’eccezione: Mark Iuliano – Ex giocatore Juventus Gigi Apolloni – Ex giocatore parma Cristian brocchi- Ex calciatore Milan Rolando Bianchi- Ex calciatore Segui la diretta: https:lnkd.inezVnCd7 #fantiniclub #sporteturismo #fantiniclublive #dallarivolley #oasport #regioneemiliaromagna #inemiliaromagna Firma danese nella seconda tappa del Giro di Catalogna 2026. Altra volata ristretta e molto concitata per decidere il vincitore,. OA - Testata giornalistica N. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - I campioni al microfono Articoli correlati Leonardo Durante: dalla cattedra al microfono, tra scuola, podcast e nuove responsabilità di divulgazioneIn un’Italia dove il dibattito sull’efficacia della scuola tecnica è sempre più centrale, il nome di Leonardo Durante circola spesso in relazione a... Bron Breakker contro i campioni “anziani” della WWE: “Imbarazzante non ci siano mai campioni under 30”Per trovare un WWE Champion che abbia conquistato il titolo prima dei 30 anni bisogna tornare indietro fino a febbraio 2017, quando Bray Wyatt vinse... I campioni al microfono