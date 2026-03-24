I Biscotti di felicità di Barilla e Dynamo Camp in oltre 100 piazze italiane

Il 14 e 15 marzo si è svolta in più di 100 piazze italiane una raccolta fondi chiamata

"Aiutaci a moltiplicare la felicità”. È questo il motto che ha contraddistinto la prima, grande mobilitazione nazionale per la raccolta fondi "Biscotti di Felicità”, organizzata da Dynamo Camp con il supporto di Barilla, il 14 e 15 marzo in oltre 100 piazze italiane. Grazie al coinvolgimento dei cittadini e all'impegno dei volontari in 2 giorni sono state distribuite 31mila biscottiere in edizione limitata, contenenti una confezione di biscotti donati da Barilla: un traguardo reso possibile grazie all'azione coordinata dello staff Dynamo con i circa 3.000 volontari, tra cui 200 dipendenti Barilla, impegnati in un grande gesto di solidarietà. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Articoli correlati

100 piazze: Barilla e Dynamo Camp donano 40.000 biscottiIl 14 e il 15 marzo 2026, oltre cento piazze italiane si trasformeranno in punti di incontro per la raccolta fondi Biscotti di felicità,...

I volontari di Dynamo Camp nelle piazze italiane e liguri con i Biscotti di FelicitàDynamo Camp scende in campo con il primo grande evento di piazza nazionale, in programma il 14 e 15 marzo in oltre 100 piazze italiane di oltre 60...

Contenuti e approfondimenti su I Biscotti di felicità di Barilla e...

Temi più discussi: Dynamo Camp nelle piazze di Roma per sensibilizzare sul grave isolamento delle famiglie con figli con disabilità; Barilla con Dynamo Camp, biscotti solidali per terapia ricreativa bimbi malati; Biscotti di felicità, fa tappa anche alla Spezia l’iniziativa di Fondazione Dynamo Camp; L'impegno di Dynamo Camp per il diritto alla felicità.

I biscotti di felicità sostengono la terapia ricreativaIl 14 e il 15 marzo la prima grande mobilitazione nazionale di Dynamo Camp per la raccolta fondi Biscotti di Felicità, sostenuta da Barilla, ha portato solidarietà in oltre 100 piazze italiane, con ... vita.it

Per Dynamo Camp, distribuite 31mila latte di 'Biscotti della felicità'Oltre 31 mila biscottiere distribuite in due giorni in oltre 100 piazze di 18 regioni: è questo il risultato dell'iniziativa ' I biscotti della felicità' che è stata realizzata il 14 e 15 marzo per ra ... ansa.it

BISCOTTI UOVO DI PASQUA! Così belli che sembrano usciti da una pasticceria Frolla friabile e cuore cremoso al limone, uno tira l’altro! Perfetti per stupire tutti - facebook.com facebook

Per Dynamo Camp, distribuite 31mila latte di 'Biscotti della felicità'. In 100 piazze il 14 e 15 marzo, la raccolta fondi continua online #ANSA x.com