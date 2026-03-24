Dopo 12 anni alla guida della Pubblica Assistenza Humanitas di Romito, Carlo Canese lascia l’associazione: "Adesso devo pensare a me stesso" dice. Canese non nasconde infatti di dover fare un passo indietro per gravi problemi di salute e di aver, nonostante tutto, deciso di non mollare e tirare avanti finora, quando è stato messo di fronte a una scelta. Con lui decade il direttivo e sono arrivate anche le dimissioni di un altro componente, sempre per problemi di salute, formalizzate dieci giorni fa. Il 18 aprile i soci torneranno alle elezioni, in anticipo rispetto alla data di decadenza del terzo mandato che sarebbe stata novembre. Canese,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Humanitas, Canese lascia la guida: "Dodici anni dalla parte degli altri"

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