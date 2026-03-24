Holm occasione Juventus | qualità dubbi fisici e un futuro da conquistare

Arrivato nel mercato di gennaio, Emil Holm rappresenta una scommessa importante per la Juventus. Il giocatore è stato fortemente voluto da Luciano Spalletti per rinforzare la corsia destra dopo l’addio momentaneo di Joao Mario. Holm dovrà dimostrare di aver superato i problemi fisici che ne hanno limitato la continuità. Nei prossimi mesi si giocherà gran parte del suo futuro in bianconero, con l’occhio del club e dell’allenatore puntato sulla sua condizione e sul rendimento in campo. Holm, mesi decisivi: la Juventus attende risposte. Emil Holm è arrivato alla Juventus nel mercato invernale. Il terzino svedese è stato fortemente voluto dal club, che a gennaio ha deciso di puntare su di lui per rinforzare la corsia destra. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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