La sensazione è che il Napoli ci creda. Non a vincere lo scudetto, per carità. Anche perché il destino è nelle mani dell’Inter. Però il secondo posto è lì. Alla portata dei campioni d’Italia. E la possibilità del sorpasso arriva subito dopo la sosta, con la sfida di Pasquetta contro il Milan. Insomma, la condizione ideale per mettere la freccia e provare a staccare i rossoneri. Il resto si vedrà, strada facendo. Il Napoli intanto ha un centravanti vero, quello che il Milan ha cercato invano per tutta l’estate e un po’ anche a gennaio, e che è rimasto il vero cruccio della stagione del Diavolo. Anche perché Rasmus Hojlund era stato trattato e corteggiato, forse anche convinto dalla dirigenza rossonera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Hojlund, meno logorio da nazionali e il Maradona: gli assi del Napoli per la volata finale

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