L’attaccante del Napoli ha parlato dal ritiro della nazionale danese, affermando di aver ritrovato la motivazione per giocare a calcio durante il suo periodo in squadra. Ha rilasciato queste dichiarazioni a una emittente televisiva del suo paese, condividendo le sue sensazioni riguardo all’esperienza in azzurro. Le sue parole si concentrano sulla rinnovata passione per il calcio dopo il trasferimento alla squadra partenopea.

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha rilasciato alla tv di stato danese alcune dichiarazioni sulla sua nuova avventura in maglia azzurra. “A Napoli ho ritrovato la gioia di giocare a calcio. Sembrava che tutto fosse finito, lo dicevano anche in Danimarca, ed invece non ho mai mollato buttandomi a capofitto in questa situazione non semplice. Non puoi essere sempre al massimo, so bene che devo ancora lavorare e migliorare molto. Sono molto autocritico su questo. Ora in Danimarca dicono che sono di nuovo al centro del progetto perché sto lavorando e segnando molto di più. Se guardiamo gli ultimi periodi al Manchester United non ho fatto bene, ne sono consapevole, ma adesso sono cambiate molte cose. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Hojlund: “A Napoli ho ritrovato la voglia di giocare al calcio”

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