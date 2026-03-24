Così come McTominay, una volta abbandonata la nave United anche Rasmus Hojlund ha ritrovato quella voglia di giocare che sembrava smarrita nei meandri di Old Trafford. A ricordarlo ci ha pensato direttamente lui dal ritiro della Nazionale danese. Le parole di Hojlund. “A Napoli ho ritrovato il piacere di giocare a calcio. Sembrava che fosse tutto finito, lo dicevano anche in Danimarca, ma io non ho mai mollato e ho sempre continuato a crederci. Non si può essere sempre al top, so bene che devo ancora lavorare e migliorare tanto. Su questo sono molto autocritico. Ora in Danimarca dicono che sono di nuovo al centro del progetto perché sto lavorando e segnando molto di più. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Hojlund: “A Napoli ho ritrovato il piacere di giocare a calcio”

Articoli correlati

Hojlund racconta la sua rinascita: “Napoli? Ho ritrovato la gioia di giocare”Arrivato a Napoli negli ultimi giorni di mercato, Rasmus Hojlund è diventato il giocatore più prolifico della stagione azzurra.

Allegri: “In 5 anni alla Juve ho vinto 5 scudetti e facevamo tutte le competizioni, è un piacere giocare la Champions”Max Allegri, tecnico del Milan, ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Bologna.

LLORENTE si emoziona ricordando il NAPOLI: Sapete cos'ho fatto per lo Scudetto

Una raccolta di contenuti su Hojlund A Napoli ho ritrovato il...

Temi più discussi: Il Napoli batte il Lecce in rimonta: gol di Hojlund e Politano; Hojlund e Politano ribaltano il Lecce: Napoli, che fatica! Paura per Banda, ha un malore in campo; Napoli, Hojlund leader offensivo: il danese non è più una sorpresa; Napoli, sicuro il riscatto di Hojlund a queste cifre: il punto di Fabrizio Romano.

Hojlund confessa: Sembrava che tutto fosse finito. A Napoli ho ritrovato la gioia di giocare calcioIn un'intervista alla televisione danese Rasmus Hojlund ha parlato della rinascita calcistica avvenuta sotto la guida di Antonio Conte. areanapoli.it

DANIMARCA - Hojlund: Non ho prenotato le vacanze estive, sono convinto che riusciremo a qualificarci per il Mondiale, puntiamo a battere la Macedonia del Nord, mi è ...COPENHAGEN - Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla tv di Stato danese in vista dei playoff Mondiale e della prossima sfida contro la Macedonia del Nord. Ecco l ... napolimagazine.com

L'ex arbitro ha rilasciato delle dichiarazioni sul contatto tra #YerryMina e Rasmus #Hojlund in occasione della partita tra #Cagliari e #Napoli Massimiliano #Saccani ha condannato il gesto compiuto alla Domus dal difensore colombiano COSA NE PENS facebook

Relax per Conte, il Napoli senza i nazionali affidato a Stellini. 13 giocatori in giro per il mondo. Sfida Hojlund-Elmas per pass ai Mondiali #ANSA x.com