Hojlund | A Napoli ho ritrovato il piacere di giocare a calcio

Da ilnapolista.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Così come McTominay, una volta abbandonata la nave United anche Rasmus Hojlund ha ritrovato quella voglia di giocare che sembrava smarrita nei meandri di Old Trafford. A ricordarlo ci ha pensato direttamente lui dal ritiro della Nazionale danese. Le parole di Hojlund. “A Napoli ho ritrovato il piacere di giocare a calcio. Sembrava che fosse tutto finito, lo dicevano anche in Danimarca, ma io non ho mai mollato e ho sempre continuato a crederci. Non si può essere sempre al top, so bene che devo ancora lavorare e migliorare tanto. Su questo sono molto autocritico. Ora in Danimarca dicono che sono di nuovo al centro del progetto perché sto lavorando e segnando molto di più. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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