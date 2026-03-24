Hockey ghiaccio Gherdeina sbanca Salisburgo in Gara-7 e vola alle semifinali playoff di Alps League

La Gherdeina ha vinto Gara-7 contro la squadra di Salisburgo nel quarto di finale dei playoff della Alps Hockey League 2026. La partita si è svolta sul ghiaccio di Salisburgo, e la vittoria permette alla squadra altoatesina di accedere alle semifinali della competizione. La sfida decisiva ha concluso la serie di incontri tra le due formazioni.

Gherdeina ha piazzato l’impresa! La formazione altoatesina, infatti, è passata sul ghiaccio di Salisburgo nel match valevole per Gara-7 dei quarti di finale dei play-offs della Alps Hockey League 2026. Un successo sudatissimo all’overtime ma quanto mai meritato. A questo punto la squadra italiana raggiunge Sisak, Merano e Zeller Eisbaren che erano già avanzate alle semifinali che prenderanno il via giovedì con Gara-1. SALISBURGO II – GHERDEINA 2-3 dopo overtime. Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, sono proprio gli altoatesini a sbloccare il punteggio con la rete di Brighenti al 28:21. Salisburgo risponde ad inizio terza frazione con Kogler che segna l’1-1 al 41:11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio, Gherdeina sbanca Salisburgo in Gara-7 e vola alle semifinali playoff di Alps League Articoli correlati Leggi anche: Hockey ghiaccio, Gherdeina passa a Salisburgo e mette la freccia nella serie dei playoff di Alps League Leggi anche: Hockey ghiaccio, Gherdeina cade contro Salisburgo nella serata di Alps League Contenuti utili per approfondire Alps League Hockey ghiaccio, Gherdeina sbanca Salisburgo in Gara-7 e vola alle semifinali playoff di Alps LeagueGherdeina ha piazzato l'impresa! La formazione altoatesina, infatti, è passata sul ghiaccio di Salisburgo nel match valevole per Gara-7 dei quarti di ... oasport.it Hockey ghiaccio: Gherdeina, tracollo casalingo nella Alps. Red Bull Juniors che pareggiano la serieLa serata dei playoff dell'Alps Hockey League 2025-2026 non sorride ai colori italiani. In gara -6 della serie fra Gherdeina e i Red Bull Hockey Juniors ... oasport.it