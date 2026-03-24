Ho preso una buca ma non era vero guida ubriaco e si scaglia contro gli agenti | denunciato

Abbatte un paletto, prova a giustificarsi spiegando alla polizia che il danno all'auto è stato provocato da una buca e poi si scaglia contro gli agenti. Serata movimentata quella di lunedì in piazza Carducci a Monza, dove la polizia locale ha denunciato un uomo per guida in stato di ebbrezza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Tutto è iniziato intorno alle 18, quando una pattuglia del Nucleo presidio quartieri ha fermato una Fiat Punto grigia che presentava evidenti danni sulla parte anteriore destra. Alle domande degli operatori, il conducente ha inizialmente risposto di aver preso una buca. Così il personale ha voluto effettuare un controllo nelle vie limitrofe. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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