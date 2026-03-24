Ho fatto il segretario in questo referendum e mi sono divertito un casino | ho pure pensato di cercarmi un lavoro

Durante il referendum contro la magistratura, una persona ha ricoperto il ruolo di segretario, dichiarando di essersi divertita molto. Ha anche menzionato di aver considerato l’idea di cercare un nuovo lavoro. La sua partecipazione si è svolta in modo attivo, coinvolgendo l’organizzazione e la gestione delle operazioni di voto. La sua esperienza personale è stata condivisa pubblicamente, senza ulteriori dettagli sul risultato del voto.

Ho fatto il segretario in questo referendum contro la magistratura e mi sono divertito un casino, consiglio a tutti di lavorare almeno due giorni all’anno come il sottoscritto, è salutare, direi illuminante! Avevo una bellissima squadra: Marco Biffi, il nostro presidente, malinconico, gentile, elegante e nello stesso tempo sorridente, un uomo che fa a nuoto lo stretto di Messina (senza ponte per ora) e poi tante altre cose, una gara che si chiama Iron Man, tutte cose faticosissime, anche una gara nella Torre Allianz, 50 piani di corsa! Tanta ammirazione da parte mia, io che se arrivo al terzo piano di scale vivo è già un miracolo! E poi c’era Emma, laureata in matematica, una ragazza sempre sorridente che mi ha confidato che fa ancora colazione col Nesquik! Nella nostra squadra c’erano anche Marta e Jacopo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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