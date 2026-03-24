Un calciatore ha riferito di continuare a sentire dolore a causa di un infortunio al dito subito durante una partita. L’incidente ha suscitato preoccupazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, considerando le possibili conseguenze sulla sua disponibilità per le prossime gare. Il giocatore ha spiegato di essere ancora in fase di recupero e di avvertire fastidio nella zona interessata.

Un infortunio che ha preoccupato molti, soprattutto per quelli che potevano esserne i risvolti. Molti hanno visto le immagini arrivate dalla sfida tra Galatasaray e Liverpool, quando Noa Lang è finito contro i tabelloni pubblicitari a bordodocampo infortunandosi ad un dito e rischiando davvero di andare incontro a delle conseguenze molto serie. Noa Lang, le parole dal ritiro dell’Olanda. L’attaccante del Galatasaray in prestito dal Napoli si è sottoposto ad operazione chirurgica per andare a risolvere il problema, di fatto affidandosi ai medici e trovando dei riscontri positivi. Dal ritiro della nazionale olandese il giocatore di proprietà del Napoli ha spiegato la dinamica dell’infortunio e le sue condizioni attuali. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Ho ancora dolore”: Noa Lang spiega come sta dopo l’infortunio al dito

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Lang: Il pollice mi è rimasto impigliato in una recinzione molto appuntita, ho ancora doloreL'olandese ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della nazionale dopo il brutto incidente al pollice occorso in Liverpool-Arsenal. tuttonapoli.net

Noa Lang: Il mio pollice incastrato in una recinzione appuntita: ho ancora doloreNoa Lang parla del suo infortunio dal ritiro dell'Olanda. L'attaccante del Napoli, in prestito al Galatasaray sino al termine della stagione, si trova ora nel suo paese per allenarsi con la selezione ... msn.com

Le condizioni di Noa Lang hanno da subito preoccupato seriamente il Galatasaray. Si temeva addirittura che la stagione dell'attaccante fosse già terminata mettendo in serio dubbio il riscatto del calciatore da parte della società di Victor Osimhen. Ma arrivan - facebook.com facebook

Infortunio Noa Lang al dito: pericolo scampato, ma la stagione è a rischio x.com