Hjulmand Juve l’ex obiettivo di mercato bianconero verso questa big di Premier League Le ultime novità

Hjulmand Juve, l’ex obiettivo di mercato bianconero vicino al trasferimento in questa big di Premier League. Vediamo le ultime news. La Juve vede sfumare uno dei profili seguiti con maggiore interesse nelle ultime sessioni. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, il futuro di Morten Hjulmand sembra ormai scritto. MERCATO JUVE LIVE Il Manchester City ha manifestato un forte interesse per il calciatore, portandosi in netto vantaggio rispetto alla concorrenza rappresentata da Manchester United e Tottenham. Le indiscrezioni lusitane suggeriscono che i Citizens siano pronti a chiudere l’operazione per la prossima stagione, rendendo quasi impossibile un inserimento della dirigenza bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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