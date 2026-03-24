Cosa: Hikikomori, performance di danza contemporanea della AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica. Dove e Quando: Spazio Rossellini, Roma. Mercoledì 25 marzo 2026, ore 20:00. Perché: Un’indagine corporea profonda su uno dei fenomeni sociali più complessi e invisibili della nostra epoca, nell’ambito della rassegna “Le Ali della Libertà”. Il corpo che si ritrae, la stanza che diventa perimetro del mondo, il silenzio che si fa scudo contro le aspettative sociali. Arriva a Roma, mercoledì 25 marzo presso lo Spazio Rossellini, lo spettacolo Hikikomori, un’intensa produzione di danza contemporanea firmata dalla AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica. Con... 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Hikikomori: la danza racconta l’isolamento giovanile

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