Helena Prestes si trasferisce a New York per una nuova avventura

Helena Prestes si è trasferita a New York nelle ultime ore. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla persona interessata. Al momento, non sono stati divulgati dettagli sulla durata del soggiorno o sui motivi del trasferimento. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato dall’interessata o da eventuali rappresentanti.

Helena Prestes vola verso New York per iniziare una nuova avventura? Ecco cosa è emerso nelle ultime ore. Helena Prestes non è mai stata il tipo da restare ferma. Dopo i riflettori accesi e le dinamiche spesso imprevedibili del Grande Fratello, la sua traiettoria prende una piega che sa di cinema indipendente: meno copione, più strada, più rischio. E soprattutto, più mondo. La nuova destinazione? New York City — un luogo che non accoglie, ma mette alla prova. Leggi anche Al via la nuova stagione del GialappaShow su TV8 con un debutto ricco di sorprese Non un semplice “capitolo due”, ma un cambio di lingua, di ritmo, di identità. In un’epoca... 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Helena Prestes si trasferisce a New York per una nuova avventura Articoli correlati Leggi anche: Nuova avventura per Helena Prestes: l’annuncio scatena i fans Helena Prestes e Javier Martinez, San Valentino anticipato. La nuova fuga romanticaHelena Prestes e Javier Martinez, San Valentino arriva in anticipo? La nuova meta che profuma di fuga romantica C’è chi aspetta il 14 febbraio. Contenuti utili per approfondire Helena Prestes Temi più discussi: Helena Prestes, dove vive: la nuova casa a Lecco, l'open space total white, la vista mozzafiato; Helena Prestes e la nuova casa a Lecco: Le chiavi di un sogno finalmente tra le mani; Verissimo: Helena Prestes: l'intervista integrale Video; Helena Prestes, chi è la modella brasiliana: la morte del padre, il fidanzato Javier Martinez, la svolta grazie ai reality. Helena Prestes si trasferisce a New York per una nuova avventuraHelena Prestes non è mai stata il tipo da restare ferma. Dopo i riflettori accesi e le dinamiche spesso imprevedibili del Grande Fratello, la sua traiettoria prende una piega che sa di cinema ... 361magazine.com Helena Prestes non si ferma: è testimonial d'eccellenza di una nuova campagnaVenerdì prossimo uscirà un nuovo progetto del quale Helena è assoluta protagonista e che ha già conquistato tutti i suoi fan ... it.blastingnews.com Helena Prestes e Javier Martinez più innamorati che mai I due hanno trascorso una serata a Le Gusciane, da Luca Calvani, per una cena “particolare” che ha unito cucina e convivialità. Durante la serata da Luca e dal marito Ale era presente anche Federi - facebook.com facebook