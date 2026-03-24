Helena Prestes si trasferisce a New York per una nuova avventura

Da 361magazine.com 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Helena Prestes si è trasferita a New York nelle ultime ore. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla persona interessata. Al momento, non sono stati divulgati dettagli sulla durata del soggiorno o sui motivi del trasferimento. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato dall’interessata o da eventuali rappresentanti.

Helena Prestes vola verso New York per iniziare una nuova avventura? Ecco cosa è emerso nelle ultime ore. Helena Prestes non è mai stata il tipo da restare ferma. Dopo i riflettori accesi e le dinamiche spesso imprevedibili del Grande Fratello, la sua traiettoria prende una piega che sa di cinema indipendente: meno copione, più strada, più rischio. E soprattutto, più mondo. La nuova destinazione? New York City — un luogo che non accoglie, ma mette alla prova. Leggi anche  Al via la nuova stagione del GialappaShow su TV8 con un debutto ricco di sorprese Non un semplice “capitolo due”, ma un cambio di lingua, di ritmo, di identità. In un’epoca... 🔗 Leggi su 361magazine.com

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