Una mattina piovosa a New York può trasformarsi in uno sfondo qualunque, fatto di grigi e riflessi spenti sull’asfalto. Oppure diventare una passerella improvvisata, se a attraversarla è Heidi Klum. La top model tedesca, tra le figure più riconoscibili dello star system internazionale, ha scelto di riscrivere le regole del meteo (e dello stile) con un look che non passa inosservato: un’esplosione di rosso, calibrata al millimetro. Heidi Klum, il rosso come dichiarazione di stile. Il cuore del look di Heidi Klum è una palette monocromatica che vira tutta sul rosso, ma non un rosso qualsiasi. Si tratta di una tonalità piena, intensa, quasi “candy”, che cattura la luce anche sotto la pioggia e crea un contrasto netto con l’ambiente urbano circostante. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Heidi Klum accende Manhattan: pumps rosse e trench in perfetto match

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