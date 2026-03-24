(LaPresse) La peggiore inondazione che abbia colpito le Hawaii negli ultimi due decenni ha spazzato via le case dalle fondamenta, ha fatto galleggiare le auto fuori dai vialetti e ha lasciato pavimenti, muri e banconi ricoperti di uno spesso fango vulcanico rossastro. Lunedì gli equipaggi hanno continuato a valutare la distruzione, ma nuovi acquazzoni hanno innescato una nuova ondata di inondazioni sul lato sud di Oahu anche se i residenti sulla costa settentrionale dell’isola hanno ripulito e valutato la distruzione causata dal diluvio della scorsa settimana. Le autorità hanno affermato che centinaia di case sono state danneggiate, insieme ad alcune scuole e un ospedale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hawaii, inondazione distrugge case e strade: danni per oltre 1 miliardo di dollari

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