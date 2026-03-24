Luis Hasa ha condiviso le sue impressioni sulla sua esperienza tra Napoli e la Serie B, definendo il gruppo come incredibile. Ha parlato delle sue sensazioni riguardo ai compagni di squadra, citando in particolare McTominay e Anguissa, descrivendoli come due giocatori eccezionali. Le sue parole si concentrano sulla sua percezione del clima all’interno del team e sull’importanza di questi elementi nel suo percorso.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Luis Hasa racconta la sua esperienza tra Napoli e Serie B. Il centrocampista azzurro, oggi in prestito alla Carrarese, ha parlato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, ripercorrendo i mesi trascorsi in azzurro e sottolineando le differenze tra i due campionati. «Quando sono arrivato a gennaio il Napoli era già primo», ha spiegato Hasa. «Mi ha colpito la forza della squadra, ma ancora di più il gruppo. Quando sei un grande gruppo, anche in campo è un’altra cosa». “DUE MOSTRI” Tra i giocatori che lo hanno impressionato di più, Hasa non ha dubbi: «McTominay e Anguissa mi hanno sorpreso tantissimo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Hasa: «Napoli gruppo incredibile, McTominay e Anguissa due mostri»

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