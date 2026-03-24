Il centrocampista di proprietà del Napoli, attualmente in prestito alla Carrarese, sta ottenendo riconoscimenti per le sue prestazioni in Serie B. Hasa ha affermato che l'allenatore lavora molto e si aspetta lo stesso impegno dai suoi giocatori, sottolineando l'importanza di dare il massimo durante gli allenamenti e le partite.

Luis Hasa, centrocampista di proprietà del Napoli in prestito alla Carrarese, si sta mettendo in mostra in Serie B. Intervistato da Sky Sport, ha parlato del suo desiderio di ritornare in azzurro e dell’importanza di Conte per la sua carriera. Le parole di Hasa. “Quando sono arrivato nel mercato di gennaio il Napoli era già in testa alla classifica. Durante i mesi trascorsi lì mi ha impressionato la forza della squadra, ma ancora di più lo spirito di gruppo. Questo ha fatto davvero la differenza: quando sei in un grande gruppo, anche in campo tutto cambia. Giocatori di qualità? Quelli che mi hanno sorpreso di più sono stati McTominay e Anguissa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Hasa: “Conte lavora tanto e pretende lo stesso dai suoi giocatori. Con la sua preparazione vai al massimo”

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