Harry Styles e la sauna a infrarossi fisiatra ‘previene rischi sovrallenamento e rigenera muscoli’
Nella scorsa estate, molte persone hanno visto un uomo correre tra le vie di una capitale italiana, attirando l’attenzione su un particolare interesse per il benessere fisico. Recentemente, si è parlato di un cantante internazionale che avrebbe utilizzato una sauna a infrarossi, con un fisiatra che ha spiegato come questa possa aiutare a prevenire il sovrallenamento e favorire la rigenerazione muscolare.
(Adnkronos) – Anche in Italia lo hanno visto in tanti la scorsa estate nelle notti romane, intento a correre fra le vie della Capitale. E che il cantante Harry Styles prenda questo sport sul serio è ormai noto, dopo la sua partecipazione sotto pseudonimo a diverse maratone (Berlino, Tokyo) con tempi di tutto rispetto. Ma. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Articoli correlati
La sauna a infrarossi è la beauty routine di Gwyneth Paltrow. Quali sono i suoi effetti?Come riporta Foxnews in un articolo di gennaio 2026, Cindy Crawford, Zac Efron e Halle Berry sarebbero solo alcune tra le star che stanno...
Leggi anche: Sauna, cinque consigli per sfruttarla al meglio e non correre rischi
Una selezione di notizie su Harry Styles
Temi più discussi: Harry Styles replica all'accusa di queerbaiting, cosa significa e la risposta provocatoria del cantante; La lezione pop di Harry Styles; Harry Styles ha risposto alle accuse di queerbaiting al Saturday Night Live; I fan pensano che il testo di Paint By Numbers di Harry Styles parli di Olivia Wilde e Liam Payne.
Harry Styles e la sauna a infrarossi, fisiatra 'previene rischi sovrallenamento e rigenera muscoli'Bernetti, 'strategia che punta su fotobiomodulazione, processo che agisce in profondità accelerando autoriparazione cellulare' ... adnkronos.com
Harry Styles racconta la sua solitudine in American Girls: il testo e il significato del nuovo singoloLa canzone nasce dalla collaborazione con Kid Harpoon e Tyler Johnson, due produttori che negli ultimi anni hanno contribuito a definire il suono più sofisticato e pop di Styles. Il risultato è un ... deejay.it
ICYMI: Tra gli artisti più colpiti Beyoncé, Queen e Harry Styles - facebook.com facebook
Una scelta già fatta da altre celebrità come Cristiano Ronaldo, Ellie Goulding e Lady Gaga #HarryStyles x.com