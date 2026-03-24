Harry Styles e la sauna a infrarossi fisiatra ‘previene rischi sovrallenamento e rigenera muscoli’

Nella scorsa estate, molte persone hanno visto un uomo correre tra le vie di una capitale italiana, attirando l’attenzione su un particolare interesse per il benessere fisico. Recentemente, si è parlato di un cantante internazionale che avrebbe utilizzato una sauna a infrarossi, con un fisiatra che ha spiegato come questa possa aiutare a prevenire il sovrallenamento e favorire la rigenerazione muscolare.

(Adnkronos) – Anche in Italia lo hanno visto in tanti la scorsa estate nelle notti romane, intento a correre fra le vie della Capitale. E che il cantante Harry Styles prenda questo sport sul serio è ormai noto, dopo la sua partecipazione sotto pseudonimo a diverse maratone (Berlino, Tokyo) con tempi di tutto rispetto. Ma. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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