Harry Potter | HBO svela Hogwarts e il nuovo volto del ragazzo che è sopravvissuto

HBO ha pubblicato la prima immagine di Dominic McLaughlin nel ruolo di Harry Potter, mostrando il volto del personaggio in questa nuova produzione. Sono stati annunciati dettagli sul cast e sul design di Hogwarts, la scuola di magia frequentata dal protagonista. L’uscita del progetto è prevista per una data non ancora comunicata, e la serie si basa sui libri originali.

Harry Potter: HBO svela la prima immagine di Dominic McLaughlin nei panni del mago. Scopri i dettagli sul cast e il nuovo look di Hogwarts. L'universo di Harry Potter torna a far sognare i fan con la pubblicazione di una nuova immagine ufficiale che offre uno sguardo inedito sul reboot televisivo. Lo scatto, apparso sul profilo Instagram della produzione, funge da sontuoso antipasto al primo trailer atteso per domani. Nella foto vediamo il giovane protagonista, interpretato dall'esordiente Dominic McLaughlin, ritratto di spalle mentre si dirige verso il campo da Quidditch. Indosso porta l'iconica divisa della casa di Grifondoro, con il mantello rosso e oro che riporta chiaramente il suo cognome e il numero 7, segnale inequivocabile del suo ruolo di cercatore nella squadra della scuola. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Harry Potter: HBO svela Hogwarts e il nuovo volto del “ragazzo che è sopravvissuto” Articoli correlati Leggi anche: Harry Potter, il ritorno a Hogwarts è ufficiale: HBO svela la prima immagine della serie HBO prende il treno per Hogwarts: confermati più spin-off del franchise Harry PotterHBO non si limita alla serie evento dedicata ai romanzi di Harry Potter: il network ha confermato lo sviluppo di più spin-off ambientati nel... Altri aggiornamenti su Harry Potter Argomenti discussi: Harry Potter: una delle star voleva lasciare la nuova serie HBO (i motivi della scelta dividono i fan). HBO svela Harry Potter in tuta da Quidditch: quando esce il primo trailer della serie?HBO ha quindi svelato ufficialmente la prima immagine della sua attesissima serie TV su Harry Potter: non si tratta più di scatti rubati dai passanti o dai paparazzi sul set. Questa è una foto ... tag24.it La prima foto della serie TV di Harry Potter ci fa ammirare lo stadio del QuidditchFinalmente è stata pubblicata la prima foto ufficiale della serie TV di Harry Potter, attualmente in produzione, che svela molti dettagli. multiplayer.it