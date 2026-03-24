Harry Potter | HBO Max ha compiuto un importante investimento per realizzare la serie

HBO Max ha annunciato di aver investito significativamente nella produzione di una serie basata sui romanzi di J.K. Rowling. La responsabile della programmazione originale della piattaforma ha confermato l'impegno della compagnia nel portare avanti il progetto. La produzione prevede diverse stagioni e coinvolge un ampio team di sviluppatori e sceneggiatori. La notizia è stata comunicata attraverso dichiarazioni ufficiali della piattaforma.

La responsabile della programmazione originale della piattaforma di streaming ha parlato dell'importanza data al progetto tratto dai romanzi di J.K. Rowling. In attesa del debutto del trailer della serie Harry Potter, progetto targato HBO Max, la responsabile della programmazione originale della piattaforma di streaming ha parlato dell'investimento compiuto. L'adattamento dei romanzi di J.K. Rowling debutterà all'inizio del 2027 e le riprese si sono svolte nel Regno Unito, negli spazi del Leavesden. L'impegno economico targato HBO Max Sarah Aubrey ha dichiarato che lo show di Harry Potter rappresenta per HBO Max "un investimento economico che normalmente non si farebbe con uno show televisivo". 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Harry Potter: HBO Max ha compiuto un importante investimento per realizzare la serie Articoli correlati Leggi anche: HBO Max è live in Italia con Harry Potter, DC, Warner Bros, serie HBO e le Olimpiadi Invernali Leggi anche: Bullismo sul set di Harry Potter durante le riprese della serie di HBO Max, episodio tra comparse 12enni HBO Confirms Harry Potter’s Most Important Detail Yet Aggiornamenti e contenuti dedicati a Harry Potter Temi più discussi: Paapa Essiedu ha ricevuto delle minacce di morte per il ruolo di Piton nella serie TV di Harry Potter; Harry Potter, il nuovo volto di Severus Piton minacciato di morte: Vattene, o ti ucciderò; Harry Potter – Lithgow aveva quasi rinunciato al ruolo di Silente; Harry Potter, l'attore di Silente voleva lasciare la serie TV. Harry Potter: HBO Max ha compiuto un importante investimento per realizzare la serieLa responsabile della programmazione originale della piattaforma di streaming ha parlato dell'importanza data al progetto tratto dai romanzi di J.K. Rowling. movieplayer.it Harry Potter, ora sappiamo quando esce il primo trailer della serie HBOWarner e HBO hanno diffuso in rete una nuova immagine del protagonista in divisa da Quidditch e con il celebre numero 7, ma ha anche rivelato quando uscirà in streaming il trailer ... movieplayer.it Il maghetto più famoso di sempre sta per tornare! Sono ufficialmente iniziate le riprese per il nuovo riadattamento della serie dedicata ad Harry Potter. Nuovi attori, nuovi scenari e nuove avventure! IG | filmthusiast #harrypotter - facebook.com facebook La prima foto ufficiale del nuovo Harry Potter. Domani uscirà il primo teaser. x.com