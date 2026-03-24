Hannah Montana e gli anni d’oro di Disney Channel

Il 24 marzo 2006 uscì la prima puntata della serie che ha cambiato la televisione per adolescenti e reso famosa Miley Cyrus Vent’anni fa su Disney Channel andò in onda il primo episodio della sit-com Hannah Montana in cui Miley Cyrus, che allora aveva tredici anni, interpretava una cantante con una doppia vita. La serie fu un successo enorme in tutto il mondo e anche in Italia, dove uscì a settembre dello stesso anno. Venne rinnovata per quattro stagioni (dal 2006 al 2011), diventò un film nel 2009 e portò a Miley Cyrus una fama che lei sfruttò per diventare qualcos’altro. L’uscita di Hannah Montana arrivò in un periodo di grande slancio per Disney Channel, che in Italia era un canale a pagamento ma molto diffuso nelle famiglie con bambini, e l’anno dopo fu trasmessa anche su Italia 1. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Hannah Montana 20th Anniversary Special Trailer

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