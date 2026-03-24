Hannah Montana compie vent’anni e torna stasera per uno show su Disney +

Questa sera, su Disney+, va in onda uno speciale dedicato a Hannah Montana, che celebra i suoi vent'anni. La serie televisiva, diventata un fenomeno tra gli anni Duemila e i primi 2010, viene riproposta con un episodio speciale. Lo show ha avuto un grande successo tra il pubblico giovane e ha segnato un'epoca nella programmazione televisiva.

Milano, 24 marzo 2026 – Questa sera Hannah Montana torna a vivere con uno speciale dedicato a uno dei fenomeni televisivi più iconici degli anni Duemila. L’appuntamento è per stasera, martedì 24 marzo su Disney+, per uno show che punta a riunire il pubblico di ieri e quello di oggi attorno a una storia che ha costruito un immaginario pop globale. La serie, che ha accompagnato milioni di adolescenti, raccontava una doppia identità: una ragazza comune e, allo stesso tempo, una popstar segreta. Un meccanismo semplice, ma potentissimo, che ha trasformato Miley Cyrus in una star globale. Uno speciale tra memoria e dietro le quinte. Non si tratta di una semplice replica celebrativa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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