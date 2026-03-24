ha vinto la costituzione ora uniti verso le amministrative

"Hanno vinto la Costituzione e i cittadini consapevoli del fatto che questo referendum non era una riforma della giustizia per loro". Gongola il Pd di Macerata, che ritiene la vittoria del no "un messaggio chiaro di dissenso e stanchezza" verso il governo della presidente Meloni. "L’esito della consultazione referendaria costituzionale segna la fine di una proposta giudicata strumentale, confusa e persino rischiosa, che avrebbe minato l’indipendenza della magistratura senza risolvere i problemi reali che affliggono il sistema giudiziario" prosegue il Partito democratico. E passa all’analisi del voto locale: "Parcaroli per il sì perde nella sua città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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