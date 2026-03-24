Le reazioni al voto referendario vanno oltre il significato specifico della bocciatura alla riforma giudiziaria. Il referendum era anche un voto politico in quanto la riforma è stata voluta e portata avanti con forza dalla maggioranza di governo (era nel programma elettorale), ed era osteggiata fermamente dall’opposizione, pur con qualche distinguo. Un referendum che ha spaccato anche la società civile e gli stessi magistrati. Ma alla fine il risultato non ammette dubbi. "ll risultato del referendum sulla giustizia parla chiaro – afferma il consigliere regionale del Pd Gianni Lorenzetti –. E parla anche di noi, del Paese che siamo e di quello che vogliamo essere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guidi: "Risultato su cui riflettere". Lorenzetti: "Messaggio politico"

Articoli correlati

Leggi anche: Garante privacy, cosa succede ora sul fronte giudiziario? C’è un fatto importante su cui riflettere

Leggi anche: Alex de Minaur ammette: “Alcaraz sta esprimendo un livello eccezionale, lui e Sinner fanno cose su cui io devo riflettere”

Tutto quello che riguarda Guidi Risultato su cui riflettere...

Discussioni sull' argomento Guidi: Risultato su cui riflettere. Lorenzetti: Messaggio politico; La manifestazione in piazza per Eleonora Guidi; Primavera, Guidi: Eravamo in emergenza, ora ripartiamo con rabbia; Cesena-Catanzaro 3-1: diretta live e risultato finale | Serie B.

#Dantedì “Dantedì” a Cerreto Guidi. Mercoledì 25 marzo alle ore 21,00, in Biblioteca, il Canto I del Purgatorio sarà al centro dell’incontro coordinato da #Fabio #Cerboni e #Claudio #Lippi. Interverrà, per i saluti, il Sindaco di Cerreto Guidi #Simona #Rossetti. facebook

Le scelte di Federico Guidi per la sfida contro il Monza #ASRomaPrimavera #RomaMonza #Primavera1 x.com