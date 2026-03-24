Alessandro Gassman ha annunciato che la serie televisiva Guerrieri, in cui recita, continuerà con una seconda stagione. La produzione, avviata con obiettivi chiari, ha riscosso un buon riscontro di pubblico e critica, portando alla conferma della ripresa delle riprese. La decisione arriva dopo un percorso che, secondo quanto dichiarato, è stato segnato da sfide e incertezze.

Guerrieri, la serie con Alessandro Gassman nata con un'ambizione ben precisa, ora può guardare avanti, forte di un successo tutt'altro che scontato. Alessandro Gassman celebra il successo di Guerrieri e conferma una seconda stagione. L'attore racconta le difficoltà dell'adattamento dai romanzi di Carofiglio e il legame personale con il personaggio e con Bari, diventata centrale nella serie. Una scommessa vinta: adattare Carofiglio e conquistare il pubblico Quando si parla di adattamenti letterari, il rischio è sempre lo stesso: perdere qualcosa per strada. Nel caso di Guerrieri: La regola dell'equilibrio, la sfida era ancora più delicata, perché la scrittura di Gianrico Carofiglio è tutt'altro che immediata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Guerrieri, Alessandro Gassman conferma la stagione 2: "Era una scommessa complessa, ma è stato un successo"

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