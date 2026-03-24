Guerra in Medio Oriente Forlifarma e il Comune di Forlì insieme per il Libano | donata una fornitura di farmaci per l' emergenza

Il legame di amicizia e cooperazione che unisce la città di Forlì al Libano si arricchisce di un nuovo tassello. In risposta alla drammatica crisi umanitaria che sta colpendo il Paese dei Cedri, Forlifarma, attraverso il suo amministratore Unico Vittorio Manes, ha consegnato all’assessore alle Politiche Internazionali del Comune di Forlì Kevin Bravi, una generosa donazione di farmaci destinati ai partner di progetto sul territorio libanese. Dal 2021, il Comune di Forlì è attivo in Libano con progetti di sostegno alla popolazione, consolidando rapporti che vanno oltre la semplice assistenza tecnica, diventando vera e propria fratellanza. Oggi, con una situazione interna che conta oltre un milione di sfollati e un sistema sanitario al collasso, l’Amministrazione Comunale ha scelto di non voltarsi dall'altra parte. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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