Il primo ministro del Pakistan ha annunciato che il suo paese è disponibile a ospitare negoziati tra Stati Uniti, Israele e Iran. L'obiettivo dichiarato è mettere fine al conflitto che coinvolge la Repubblica Islamica e si è esteso al Golfo Persico. La proposta è stata comunicata in un momento di tensione crescente nella regione, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità dei colloqui.

Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha dichiarato che il suo Paese è disposto a ospitare colloqui tra Stati Uniti, Israele e Iran per porre fine alla guerra che dalla Repubblica Islamica si è allargata a tutto il Golfo Persico. Il Pakistan, ha spiegato Sharif su X, «accoglie con favore e sostiene pienamente gli sforzi in corso per perseguire il dialogo al fine di porre fine al conflitto in Medio Oriente ». Pakistan welcomes and fully supports ongoing efforts to pursue dialogue to end the WAR in Middle East, in the interest of peace and stability in region and beyond. Subject to concurrence by the US and Iran, Pakistan stands ready and honoured to be the host to facilitate. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Guerra in Iran, il Pakistan si offre di ospitare i negoziati di pace

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