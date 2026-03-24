Guerra e Trump Così il referendum ha catalizzato il malcontento
Poco più di una settimana fa un esponente di Fdi di un certo peso, Alberto Balboni, presidente della commissione Affari istituzionali del Senato, sospirava: "Trump è un guaio. Sull'esito del referendum è stato un vero handicap per noi. Possiamo solo confidare in Dio". Balboni è stato facile profeta perché nella sconfitta del Sì di ieri ci sono tante cose e, magari, la meno importante è proprio il merito del referendum. O meglio il tema c'era. Ieri in una telefonata con Salvini e Tajani la premier avrebbe spiegato: "Il clima era più esacerbato di quanto pensassimo: ha vinto Gratteri". Ma poi c'è il resto che nell'esito forse ha pesato anche... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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