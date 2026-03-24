Guardia di Finanza la banda musicale celebra il suo centenario

A partire da oggi, 24 marzo, il palinsesto di Radio Vaticana – Vatican News si arricchisce di sei appuntamenti dedicati alla Banda musicale della Guardia di finanza A partire da oggi, 24 marzo, il palinsesto di Radio Vaticana – Vatican News si arricchisce di sei appuntamenti dedicati alla Banda musicale della Guardia di finanza che, quest’anno, celebra i suoi primi 100 anni. Attraverso aneddoti, testimonianze e contributi audio originali, anche d’epoca, sarà possibile ripercorrere le principali tappe della storia del complesso bandistico, partendo dal 1926, anno della sua fondazione. Ogni puntata - in diretta ogni martedì alle ore 13.05, con replica la domenica successiva alle ore 17. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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