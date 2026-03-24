Il Gruppo Athora ha rivelato che solo l'8% delle persone non pensionate ha pianificato con attenzione il proprio futuro dopo il lavoro. La compagnia assicurativa vita del gruppo ha condotto uno studio sulla preparazione finanziaria degli italiani in vista della pensione. I risultati indicano una bassa percentuale di individui che si sono attrezzati in modo consapevole per il periodo successivo all’attività lavorativa.

Roma, 24 mar. (AdnkronosLabitalia) - Athora Italia, compagnia assicurativa vita del Gruppo Athora, ha presentato in collaborazione con Nomisma la seconda edizione dell'Osservatorio Look to the Future, l'indagine che fotografa il sentiment degli italiani sui temi del risparmio e degli investimenti, della previdenza e della protezione, con il capitolo rivolto alla longevità e alla previdenza complementare. Ne hanno discusso oggi Jozef Bala, ceo di Athora Italia, Silvia Zucconi, direttore New Market Intelligence di Nomisma e Sergio Sorgi, sociologo e fondatore di Progetica. La prospettiva di vivere a lungo genera infatti sentimenti contrastanti nel tessuto sociale italiano: se oltre la metà della popolazione in pensione guarda al futuro con ottimismo (63%), tra i non pensionati la longevità è spesso associata ad ansia e preoccupazione (29%). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gruppo Athora, solo 8% non pensionati ha organizzato con cura vita post-lavoro

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