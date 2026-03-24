CALCIO Il "mago di Certaldo", mister Paolo Indiani (foto), sta per ottenere il dodicesimo centro nella sua lunga carriera professionale. Anche se, come qualcuno sottolinea per scaramanzia e cabala, manca ancora la certezza matematica. Con il vantaggio di 14 punti il Grosseto (66) nei confronti di Seravezza (52) e Tau (52) ha messo una seria ipoteca nella conquista della promozione in Lega Pro. Anche contro un avversario scorbutico come il Terranuova Traiana i biancorossi sono riusciti a portare a casa tre punti fondamentali: tra le altre curiosità da segnalare il fatto che è stata la prima volta che mister Indiani è riuscito ad espugnare lo stadio aretino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grifone, ci siamo ’quasi’. Indiani non si smentisce

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