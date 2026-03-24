Grifone ci siamo ’quasi’ Indiani non si smentisce
CALCIO Il "mago di Certaldo", mister Paolo Indiani (foto), sta per ottenere il dodicesimo centro nella sua lunga carriera professionale. Anche se, come qualcuno sottolinea per scaramanzia e cabala, manca ancora la certezza matematica. Con il vantaggio di 14 punti il Grosseto (66) nei confronti di Seravezza (52) e Tau (52) ha messo una seria ipoteca nella conquista della promozione in Lega Pro. Anche contro un avversario scorbutico come il Terranuova Traiana i biancorossi sono riusciti a portare a casa tre punti fondamentali: tra le altre curiosità da segnalare il fatto che è stata la prima volta che mister Indiani è riuscito ad espugnare lo stadio aretino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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