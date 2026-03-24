GreenMantis tecnologie Net-Zero | budget di 1 milione per le piccole imprese

È stata avviata la prima call a cascata del progetto europeo GreenMantis, dedicata alle piccole e medie imprese coinvolte nella transizione verso tecnologie Net-Zero. Per questa fase, sono stati stanziati un milione di euro destinati a finanziare progetti collaborativi innovativi. La selezione riguarda iniziative che puntano a sviluppare soluzioni sostenibili e a ridurre l’impatto ambientale delle imprese coinvolte.

È stata aperta la prima call a cascata del progetto europeo GreenMantis per le PMI impegnate nella transizione verde, mettendo a disposizione 1 milione di euro per finanziare progetti collaborativi innovativi. L’iniziativa, parte di un più ampio Eurocluster finanziato dall’UE, punta a rafforzare l’efficienza energetica e la decarbonizzazione del settore manifatturiero, sostenendo lo sviluppo e l’adozione di tecnologie Net-Zero. Il bando finanzierà fino a 10 progetti, ciascuno con un contributo massimo di 100.000 euro, destinato a consorzi composti da almeno due PMI di Paesi diversi. Il finanziamento è a fondo perduto (equity-free), ma richiede un cofinanziamento minimo del 20% da parte delle imprese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Piccole imprese, per oltre un centinaio di attività quasi mezzo milione di contributi a fondo perdutoI 470 mila euro, ottenuti tramite i fondi Eber, saranno destinati agli investimenti per lo sviluppo delle attività, come l’acquisto di macchinari,... Tutti gli aggiornamenti su GreenMantis tecnologie Net Zero budget... Argomenti discussi: GreenMantis: al via la prima call per progetti innovativi delle PMI verso la transizione green. Tecnologie net-zero: a che punto è la manifattura europea?Quali criticità sta affrontando l’industria manifatturiera europea delle tecnologie Net-Zero? La Commissione Ue ha pubblicato martedì 14 gennaio un nuovo studio indipendente chiamato The Net-Zero ... qualenergia.it GreenMantis - Innovation Support SchemeEnte promotore: Commissione Europea – Single Market Programme (SMP COSME) – Progetto GREEN MANTIS | Scadenza: 20 maggio 2026 (ANSA) ... ansa.it