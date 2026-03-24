GreenMantis tecnologie Net-Zero | budget di 1 milione per le piccole imprese

Da ildenaro.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata avviata la prima call a cascata del progetto europeo GreenMantis, dedicata alle piccole e medie imprese coinvolte nella transizione verso tecnologie Net-Zero. Per questa fase, sono stati stanziati un milione di euro destinati a finanziare progetti collaborativi innovativi. La selezione riguarda iniziative che puntano a sviluppare soluzioni sostenibili e a ridurre l’impatto ambientale delle imprese coinvolte.

È stata aperta la prima call a cascata del  progetto europeo GreenMantis  per le  PMI impegnate nella transizione verde, mettendo a disposizione  1 milione di euro  per finanziare  progetti collaborativi innovativi. L’iniziativa, parte di un più ampio  Eurocluster finanziato dall’UE, punta a rafforzare l’efficienza energetica e la decarbonizzazione del settore manifatturiero, sostenendo lo sviluppo e l’adozione di  tecnologie Net-Zero. Il bando  finanzierà fino a 10 progetti,  ciascuno con un  contributo massimo di 100.000 euro, destinato a consorzi composti da almeno due PMI di Paesi diversi. Il finanziamento è a fondo perduto (equity-free), ma richiede un cofinanziamento minimo del 20% da parte delle imprese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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