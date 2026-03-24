Grazie per averci ospitato | il messaggio dei poliziotti ai bambini dopo il referendum

Durante i giorni del referendum, due agenti di polizia hanno lasciato un messaggio su una lavagna di una scuola elementare nell’hinterland di Milano. Il messaggio, firmato con i nomi Michele e Marco, esprimeva gratitudine ai bambini per averli ospitati e includeva un breve slogan di sostegno alla polizia. Nessuna altra informazione relativa ad eventi o altri dettagli è stata fornita.

“Grazie per averci ospitato nella vostra scuola! W la Polizia di Stato”. Firmato “Michele e Marco”. “Un gesto che racconta rispetto, collaborazione e senso di comunità. Perché servire il Paese significa anche questo: essere vicini alle persone, condividere valori e lasciare un segno positivo”, ha fatto sapere il sindacato Uil Polizia Milano che ha condiviso lo scatto sui social. MilanoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. EY mette 10 mln di euro sul piatto per provare a chiudere l’indagine che la incastra in Regione Lombardia: otto indagati . 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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