Durante controlli condotti dai NAS nelle mense di alcuni ospedali in Campania, sono state riscontrate gravi carenze igieniche, tra cui muffe e ragnatele. Su 22 strutture ispezionate nelle province di Salerno, Avellino e Benevento, 18 non hanno rispettato le norme di sicurezza alimentare. Sono state comminate sanzioni per un totale di 26 mila euro.

È di 18 strutture non conformi su 22 ispezionate il bilancio della vasta campagna di controlli condotta dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Salerno nelle mense ospedaliere delle province di Salerno, Avellino e Benevento. Le verifiche, svolte tra febbraio e marzo 2026 nell’ambito di una strategia nazionale per la tutela della salute, sono state finalizzate a garantire la sicurezza alimentare dei pazienti ricoverati. Sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 26.000 euro a causa di numerose violazioni igienico-sanitarie. Controlli a tappeto nelle mense ospedaliere: la fonte della notizia Stando alle... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Gravi carenze igieniche tra muffe e ragnatele nelle mense ospedaliere in Campania, multe per 26mila euro

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Blitz dei NAS in Campania: supermercato chiuso, carenze igieniche nelle celle e banchi espositoriTempo di lettura: 2 minutiControlli serrati sulla sicurezza alimentare nelle province di Salerno, Avellino e Benevento.

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