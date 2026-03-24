Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. A Napoli, il 23 marzo 2026, il Procuratore Nicola Gratteri ha commentato i risultati del recente Referendum sul cambiamento della riforma, offrendo una lettura che va oltre le mere cifre. Per lui, la massiccia affermazione del No non rappresenta un rifiuto al progresso, ma piuttosto un segnale vivo e attento della società civile. Gratteri afferma: “La valanga di No è un segno di estrema attenzione da parte dei cittadini”, evidenziando che questo voto riflette una coscienza collettiva sulle questioni fondamentali riguardanti la Costituzione e l’equilibrio dei poteri. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gratteri: “La società civile chiede giustizia, non vendette, e dimostra di essere viva.”

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