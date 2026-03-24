Dopo alcuni giorni di silenzio, la donna coinvolta nel caso di un Gratta e Vinci da 500mila euro, recentemente scoperto a Carsoli, ha chiamato comunicando di essere a Modena e di tornare ad aprile. La persona interessata, che si trova in Italia, non ha però cambiato la sua posizione riguardo alle sue intenzioni. La vicenda si sta sviluppando senza ulteriori cambiamenti nelle dichiarazioni.

Chiama dopo giorni di silenzio. La donna al centro del caso del Gratta e Vinci da 500mila euro di Carsoli sarebbe ancora in Italia. È stata lei a farsi viva, telefonando al compagno e chiarendo dove si trova. Dove si trova davvero la donna del Gratta e Vinci?. Dopo giorni di indiscrezioni, la verità arriva direttamente dalla sua voce. La donna ha contattato il compagno spiegando di trovarsi a Modena, dalla sorella. E ha aggiunto: “Tornerò ad aprile, sono andata via per lavoro”. Una versione che ridimensiona le ipotesi circolate nelle ultime ore, tra presunti rientri in Romania o trasferimenti in Inghilterra. Perché la sua versione non convince il compagno?. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Gratta e Vinci da 500mila euro, la fidanzata chiama: ‘Sono a Modena, torno ad aprile’, ma lui non fa dietrofront

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